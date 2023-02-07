Гуренко – о Дзюбе и Смольникове: «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков»

Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о потенциальном подписании «железнодорожниками» российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова.

«Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает команде. Ведь в клубе один Баринов, наверное, остался», - цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Специалист подчеркнул, что дать какой-либо комментарий касательно вышеупомянутой новости он может только таким образом и никаким другим.

«Локомотив» с 13 набранными очками располагается на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.