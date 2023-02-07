​Смородская отреагировала на вероятные трансферы Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», отреагировала на вероятные трансферы Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в московский клуб.

«Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действия руководства «Локомотива». Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушёл-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках», - высказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне стыковых игр. В ноябре клуб сменил главного тренера – команду принял молодой специалист Михаил Галактионов, который ранее работал у руля «Пари НН».

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 22 февраля – против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.