Мостовой оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на новость о переходе нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Для «Локо» - замечательный трансфер. Я говорил месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут - будут покупать. Для Артёма тоже отличный вариант. Всё-таки Москва», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Дзюба с ноября находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор».

После 17 туров «железнодорожники» с 13 баллами занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ.