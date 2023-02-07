Мартинс – о результатах «Спартака»: «Это не фарт и не удача»

Игрок столичного «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал работу московского коллектива на зимних тренировочных сборах.

Мартинс признался, что положительно относится к конкуренции внутри команды, которая, в том числе, способствует не только росту стимулирования работы над собой, но и налаживанию взаимоотношений между игроками.

Что касается текущего товарищеского турнира, то люксембургский футболист сказал, что каждый спортсмен всегда и везде будет стараться добиваться нужного для своей команды результата.

На предположение о «фарте» касательно нынешних результатов команды 25-летний игрок заявил: «скажу болельщикам так: это не фарт и не удача, а плоды нашей работы. У нас получается, и я верю, что получится в сезоне», - цитирует Мартинса «Матч ТВ».