Литвинов – о чемпионстве «Спартака»: «Об этом рано говорить»

Игрок столичного «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал борьбу за золотые медали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Отвечая на вопрос журналиста о потенциальном чемпионстве «красно-белых», спортсмен заявил: «Думаю, об этом рано говорить. Главное, чтобы все верили в это. Вместе всё возможно. Всё, что от нас зависит, мы обязательно сделаем», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

На текущий момент «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидера соревнования в лице «Зенита» из Санкт-Петербурга составляет шесть баллов.