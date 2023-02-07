Нападающий «Спартака» Николсон оценил свою готовность к возобновлению РПЛ

Центральный форвард московского «Спартака» Шамар Николсон поведал о своем физическом состоянии в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги.

«На сборах чувствую себя замечательно. Физически чувствую, что моё тело становится готовым к возобновлению РПЛ», - приводит слова ямайского футболиста «Чемпионат».

Розыгрыш чемпионата России возобновится в начале марта. После 17 туров «Спартак» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

В текущем сезоне Шамар провел в рамках РПЛ 13 поединков, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.