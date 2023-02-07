Состав ЦСКА в обозримом будущем может пополнить нападающий сборной Панамы Исмаэль Диас. В настоящий момент этот футболист выступает за «Универсидад Католика» в Эквадоре.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА предлагает за Исмаэля Диаса 2,5 миллиона евро. Также предложение московского клуба включает в себя бонусные выплаты на командные достижения.

Весной Исмаэль Диас отпразднует свой 26-й день рождения.

Отметим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.