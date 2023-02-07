Мостовой – о «Зените»: «Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» - они же тоже просто всех скупают»

Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова известного российского специалиста Дмитрия Аленичева о причинах доминирования петербургского «Зенита» во внутрироссийских соревнованиях.

«То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он думаем так давно. Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» — они же тоже просто всех скупают», - цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам эксперта, гораздо более трудно создать что-то, не имея практически ничего на старте, чем когда у тебя в наличии есть большое количество денежных средств.