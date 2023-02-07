Николсон назвал цель «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Легионер московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал о цели команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Что касается ожиданий от чемпионата, мы должны достигать своих целей. Конечно, «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Лично я хочу забить как можно больше голов», - приводятся слова ямайского футболиста на страницах издания «Чемпионат».

На зимний перерыв подопечные Гильермо Абаскаля ушли на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету «красно-белых» 36 баллов после 17 туров. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.