​Оздоев готов вернуться в РПЛ – агент

Полузащитник Магомед Оздоев неплохо показывает себя в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». При этом 30-летний футболист готов рассмотреть варианты с возвращением в Российскую премьер-лигу. Об этом рассказал агент Анзор Гаргаев, который является представителем Магомеда Оздоева.

«У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит», - высказался Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В чемпионате Турции Магомед Оздоев провёл 20 матчей. В них российский полузащитник забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.