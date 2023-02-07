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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Оздоев готов вернуться в РПЛ – агент

07 Февраля 2023 • 18:42 Комментировать

Полузащитник Магомед Оздоев неплохо показывает себя в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». При этом 30-летний футболист готов рассмотреть варианты с возвращением в Российскую премьер-лигу. Об этом рассказал агент Анзор Гаргаев, который является представителем Магомеда Оздоева.

«У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит», - высказался Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В чемпионате Турции Магомед Оздоев провёл 20 матчей. В них российский полузащитник забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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