​В «Лионе» приняли старую травму Изидора за новую – источник

В зимнее трансферное окно нападающий Вильсон Изидор мог сменить «Локомотив» на «Лион». Трансфер не состоялся по причине проваленного футболистом медицинского обследования.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на свой источник, в «Лионе» ошиблись при постановке диагноза Вильсону Изидору.

«В «Лионе» допустили ошибку, приняв застарелую травму за свежее повреждение. Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля - начале марта», - проинформировал источник.

Отмечается, что немецкие врачи при изучении диагноза коллег из Франции рекомендовали Вильсону Изидору придерживаться консервативного лечения.

Напомним, что Вильсон Изидор выступает за «Локомотив» с января прошлого года.