Мостовой оценил возможность перехода Дзюбы в новый клуб Александра Кержакова

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможности перехода Артёма Дзюбы в кипрскую «Кармиотиссу».

Напомним, что ранее появилась информация о назначении Александра Кержакова на тренерский пост команды. «Почему бы и нет? В футболе часто так делают. Тем более, что Артём пока не находит себе команду по непонятным мне причинам», – заявил экс-полузащитник «Сельты», чьи слова приводит Vprognoze.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра. Артём Дзюба с ноября прошлого года является свободным агентом после разрыва соглашения с турецким коллективом «Адана Демирспор».