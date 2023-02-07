Агент рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поделился мнением о будущем российского центрфорварда Артёма Дзюбы, ныне находящегося в статусе свободного агента.

«Думаю, что он будет дальше играть и не завершит карьеру. Он талантливый игрок, который показывает хороший футбол. Артём помог бы любому клубу как в России, так и в Европе», - высказался агент.

Последним местом работы 34-летнего бомбардира был турецкий «Адана Демирспор». Он выступал за эту команду на протяжении нескольких месяцев, а в начале ноября прошлого года расторг трудовой договор. На счету Дзюбы один гол в пяти матча текущего сезона.