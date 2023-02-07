Кухарчук: «Нагружали Диму Тихого вопросами, он шёл к тренеру и руководству, спасибо ему»

Игрок столичного «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о своём бывшем одноклубнике Дмитрие Тихом.

Футболист признался, что информацию о будущих выплатах заработной платы игроки получали с помощью «общей оживленности и разговоров», интервью в СМИ о скором закрытии долгов ничего не значило для спортсменов.

«Нагружали [капитана команды] Диму Тихого вопросами, он шёл к тренеру и руководству, спасибо ему. Иногда возвращался с бодрыми вестями, иногда без ответа», - приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».

Кухарчук сказал, что владивостокский игрок был выбран самой командой, а не назначен кем-то другим, «всегда радел за пацанов» и делал всё возможное, включая звонки «вплоть до инвестора», чтобы подмосковный коллектив чувствовал себя как можно комфортнее, несмотря на имеющиеся ипотеки и бытовые проблемы.