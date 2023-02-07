Мостовой оценил возможное назначение Кержакова тренером кипрской команды

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился своими мыслями о вероятном назначении Александра Кержакова рулевым «Кармиотиссы» на Кипре.

«Отличный вариант для такого молодого тренера, как Александр, в нынешних условиях. К тому же, рядом с морем. Если в России никто не зовёт, то нужно соглашаться. Пусть это и середняк чемпионата Кипра», - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Александр Кержаков достаточно давно находится без работы. По завершению прошлого сезона молодой специалист покинул должность рулевого «Пари НН», хотя команда решила задачу по сохранению прописки в элите российского футбола.

Отметим, что на Кипре сейчас играет известный российский нападающий Александр Кокорин.