Кухарчук – о переходе в «Торпедо»: «Когда позвонил главный тренер, понял, что нужен»

Игрок столичного «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о своём переходе в «чёрно-белый» коллектив.

«Сумму я узнал в последнюю очередь. А в первую хотел понять, нужен ли я команде. Когда позвонил главный тренер [Андрей Талалаев], понял, что нужен, это огромный стимул и плюс», - цитирует Кухарчука «Матч ТВ».

Что касается других предложений, то там возникали довольно сложные ситуации: игрока или хотел в своей команде видеть тренер, но не руководство, или наоборот. В итоге вариант с «Торпедо», по словам самого футболиста, оказался очень хорошим, несмотря на то, что Кухарчук в итоге «согласился на понижение условий» по зарплате.