У Кухарчука были предложения из Азии

Игрок столичного «Торпедо» Илья Кухарчук поделился информацией о зарубежных вариантах продолжения своей карьеры.

На вопрос журналиста о том, откуда, помимо России, у Кухарчука были предложения, спортсмен ответил: «Из Азии. В частности, из Малайзии и Вьетнама», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Илья Кухарчук присоединился к «автозаводцам» 12 января 2023 года. До этого костромской игрок на протяжении трёх лет выступал за клуб из Московской области «Химки».

Что у «Химок», что у «Торпедо» сложная ситуация в турнирной таблице Российской премьер-лиги – оба клуба находятся в зоне вылета.