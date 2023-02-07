​Кавазашвили объяснил свои жёсткие слова о Тедеско

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу своих слов о Доменико Тедеско.

Напомним, что как-то Кавазашвили сказал, что «Тедеско выгонят из «РБ Лейпцига», после чего он будет проситься взять его в «Спартак» обратно».

«Я жёстко сказал о нём, потому что он согласился с санкциями против нас. Он оскорбил не меня, а моё государство, страну, где я родился - за неё я голову оторву любому!» - высказался Кавазашвили для sport24.

Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года до завершения сезона 2020/2021. В настоящий момент рулевым «красно-белых» является испанец Гильермо Абаскаль.