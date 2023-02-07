Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили объяснил свои жёсткие слова о Тедеско

07 Февраля 2023 • 17:17 Комментировать

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу своих слов о Доменико Тедеско.

Напомним, что как-то Кавазашвили сказал, что «Тедеско выгонят из «РБ Лейпцига», после чего он будет проситься взять его в «Спартак» обратно».

«Я жёстко сказал о нём, потому что он согласился с санкциями против нас. Он оскорбил не меня, а моё государство, страну, где я родился - за неё я голову оторву любому!» - высказался Кавазашвили для sport24.

Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года до завершения сезона 2020/2021. В настоящий момент рулевым «красно-белых» является испанец Гильермо Абаскаль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможность перехода Дзюбы в новый клуб Александра Кержакова
18:05 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба
18:03 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук – о разговоре с Гогниевым: «Беседа получилась скомканная»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Аленичев – о Соболеве: «Хороший нападающий, мне нравится, что он злой»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Универсидад Католика» подтвердил интерес ЦСКА к Диасу
17:37 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Нагружали Диму Тихого вопросами, он шёл к тренеру и руководству, спасибо ему»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможное назначение Кержакова тренером кипрской команды
17:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин назвал проблемную позицию в составе ЦСКА
17:24 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук – о переходе в «Торпедо»: «Когда позвонил главный тренер, понял, что нужен»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Мне не обидно из-за слов Слуцкого»
17:17 · Россия. Премьер-лига
У Кухарчука были предложения из Азии
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили объяснил свои жёсткие слова о Тедеско
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев посоветовал Кокорину «молчать в дудочку»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» подарили баннер игрокам и футболку Абаскалю
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Кухарчук рассказал историю о батюшке в «Химках»
Все новости
Рекомендуем