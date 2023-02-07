​Ловчев посоветовал Кокорину «молчать в дудочку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на нашумевшее высказывание Александра Кокорина.

Как известно, в одном из последних интервью Александр Кокорин сказал, что в тюрьме должен отсидеть каждый нормальный мужчина.

«Кокорин заканчивается как человек. Такое говорить… Да он ******** [сошёл с ума] просто. Да после того, что ты натворил, в дудочку молчать должен», - высказался Ловчев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что в 2018-2019 годах Александр Кокорин провёл в тюремном заключении чуть меньше года. Футболист был наказан после участия в нескольких драках.

Александр Кокорин сейчас выступает за Кипре за «Арис».