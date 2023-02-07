Фанаты «Спартака» подарили баннер игрокам и футболку Абаскалю

Фанаты московского «Спартака» подарили игрокам «красно-белой» команды баннер, на котором изображён основатель клуба Николай Старостин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«К победам - долг спартаковский велит! Он видит всё! И вас благословит!», - написано на баннере.

Также болельщики столичного клуба не оставили без внимания и главного тренера команды Гильермо Абаскаля, которому, также в качестве подарка, была вручена футболка.

«Спартак» в данный момент занимает второе место в Российской премьер-лиге и, по мнению многих экспертов, является одним из главных претендентов на чемпионство.