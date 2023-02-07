​Кухарчук рассказал историю о батюшке в «Химках»

Бывший футболист «Химок» Илья Кухарчук рассказал историю о том, как в расположение подмосковной команды приезжал батюшка.

«Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет всё вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе. Он пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода все равно на него попала», - высказался Кухарчук, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Кухарчука, он обратился к батюшке с просьбой приостановить процедуру из-за нахождения в комнате последователей других религий. Впрочем, к тому моменту процедура уже была завершена.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Илья Кухарчук перебрался из «Химок» в «Торпедо». Именно эти две команды после первой части сезона Российской премьер-лиги располагаются в зоне прямого вылета. Чемпионат продолжится в начале марта.