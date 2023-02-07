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Юран: «С «Химками» всё перекипело, закончено»

07 Февраля 2023 • 16:48 Комментировать

Бывший главный тренер российских клубов «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтика» и «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился информацией о своём будущем.

Специалист признался в том, что в текущий момент может сказать, что в его жизни имеет место большое количество свободного времени, чего самому ему бы, на самом деле, не хотелось.

Конкретных предложений в данный момент Юрану ещё не поступало, однако были определённые разговоры.

«Есть и ближнее зарубежье, и здесь, в России», - цитирует Юрана «Матч ТВ».

Последним клубом тренера были подмосковные «Химки».

«С «Химками» всё перекипело, закончено», - добавил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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