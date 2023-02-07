Член правления «Антальяспора» Сезгин Озер прокомментировал информацию о переходе украинского и российского футболиста, защитника московского «Локомотива» Марка Мампасси.

«Да, мы действительно обо всём договорились по Мампасси, всё согласовано. Вы понимаете, какая сейчас ситуация, надеемся, что всё будет хорошо», - сказал Озер сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Мампасси стал игроком «железнодорожников» 17 декабря 2021, подписав контракт на пять лет. До этого спортсмен выступал за донецкий «Шахтёр» в молодёжном чемпионате Украины и за «Мариуполь» в Украинской премьер-лиге.