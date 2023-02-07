Тарханов: «Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой»

Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.

«Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой. Тогда может возникнуть реальная борьба за чемпионский титул в РПЛ», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В то же время эксперт отметил, что даже в таком случае в команде с берегов Невы есть довольно большое количество способных выступать на высоком уровне иностранцев и россиян, и что именно у российских футболистов возрастёт вероятность на демонстрацию свою возможностей на футбольном поле.