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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой»

07 Февраля 2023 • 16:20 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.
«Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой. Тогда может возникнуть реальная борьба за чемпионский титул в РПЛ», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В то же время эксперт отметил, что даже в таком случае в команде с берегов Невы есть довольно большое количество способных выступать на высоком уровне иностранцев и россиян, и что именно у российских футболистов возрастёт вероятность на демонстрацию свою возможностей на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов Клаудиньо Малком Филипе
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