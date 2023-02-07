Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение «Краснодара» от московского «Спартака» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 0:4.

- Сколько я поработал в клубах, приличные тренеры всегда говорили, что результаты товарищеских матчей на сборах не самое главное. Бывает так, что ты даже на последнем сборе всё проигрываешь, но в чемпионате у тебя потом дела идут нормально. В первом тайме, я не сказал бы, что большое преимущество было у «Спартака», но он забил, вопросов никаких нет, Мелёшин попал очень хорошо. А во втором тайме «Краснодар» подсел. Видно, что люди под нагрузками. Да, «Спартак» выглядел лучше, чем «Краснодар», и сам счёт шокирует, но это не показатель. Ивич всего лишь двадцать дней в клубе, и кричать, что ай-яй-яй и ой-ой-ой, не стоит. Я думаю, руководство всё поминает. И болельщики у «Краснодара» не московские, они не будут хаять свою команду. Это «Спартак» всегда должен выигрывать, а раз не поучается – и его поливают грязью. Здесь так не будет.