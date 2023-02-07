Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин считает, что бразильский нападающий «Зенита» Филипе Малком не прогадал бы с переходом во французский «ПСЖ». Об этом Селин сказал в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Вспомните, как переходил в «ПСЖ» Паредес. Кто тогда мог в это поверить? А он стал там чуть ли не основным игроком. Во всяком случае, не попал на задворки и был в обойме, плюс вызывался в сборную Аргентины. Так что переход Малкома теоретически реален, почему нет? Тут больше, наверно, работают агенты. Когда ты просто играешь, я не думаю, что за тобой пристально следят. А когда уже агенты включаются в эту работу, то вполне всё вероятно.

Тем более Малком играет сейчас не в команде-аутсайдере. У него есть определённый уровень, и «Зенит» не зря за него в своё время заплатил хорошие деньги. Когда игрок высокого класса находится в команде классом ниже, он немного деградирует и теряет форму. А когда он переходит в команду, где у других футболистов более высокий уровень, то, наоборот, стремится к этому уровню вверх. Вполне вероятно, что Малком смог бы вписаться в «ПСЖ» и неплохо там себя проявить.