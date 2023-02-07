Йоканович – о Захаряне: «Для него важно иметь нужных людей рядом»

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о слухах, касающихся игрока его команды Арсена Захаряна.

Специалист поведал о том, что у российского спортсмена имеются небольшие проблемы со здоровьем, в связи с чем он и не принял участие в последнем матче «бело-голубых».

По поводу слухов о будущем 19-летнего футболиста Йоканович выразил мнение, что в таком возрасте на человека могут влиять очень много внешних факторов.

«Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения», - цитирует тренера «Чемпионат».