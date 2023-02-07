​Агент Роберто Фернандеса высказался о будущем игрока «Динамо»

Агент Альберто Ромеро, который работает с защитником «Динамо» Роберто Фернандесом, дал комментарий по поводу будущего парагвайского футболиста.

«Никакой клуб не проявляет интерес к Роберто сейчас. Он не собирается уходить из «Динамо». Ему всё нравится в клубе», - высказался Ромеро, чьи слова на своих страницах передаёт sport24.

Роберто Фернандес перебрался в «Динамо» летом прошлого года. С тех пор парагвайский футболист провёл за «бело-голубых» 14 матчей в чемпионате и Кубке России. В них 22-летний защитник записал на свой счёт два гола.

Добавим, что после первой части сезона «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.