​Салихова советует Аленичеву повременить с возвращением в «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Аленичева. Он заявил о желании снова поработать в «Спартаке».

Как тренер Дмитрий Аленичев работал в «Спартаке» в 2015-2016 годах. Тогда под руководством молодого специалиста «красно-белые» заняли только пятое место в чемпионате России.

«Аленичеву, Титову и кому-либо ещё лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды», - высказалась Салихова, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.