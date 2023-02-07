​Вендел остаётся в «Зените» - агент

Полузащитник Маркус Вендел не планирует уходить из «Зенита». Об этом рассказал Тьяго Рибейро – агент бразильского футболиста.

«Вендел точно остаётся в «Зените». На данный момент он не планирует никуда уходить», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Маркус Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 77 официальных матчей, в которых забил 14 голов.

В настоящий момент «Зенит» проводит зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 25 февраля – против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России.