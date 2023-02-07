Юран: Хороший ли я тренер? За тренера всегда говорит результат, я три раза вытаскивал «Химки» из болота

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался о том, считает ли он себя хорошим тренером или нет.

Юран заявил «Матч ТВ», что за тренера всегда говорит результат, он вспомнил, как начинал с низов, выиграл Вторую лигу, потом выводил из Первой лиги в РПЛ «Химки» и «Шинник», выиграл Кубок ФНЛ, выходил с подмосковным клубом в финал Кубка России и три раза вытаскивал команду из болота. «Если результаты есть, наверное, я хороший тренер», — добавил Юран.

Последним местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в феврале прошлого года.

На данный момент «красно-черные» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после 17 туров.