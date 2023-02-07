Смородская считает, что Слуцкий ещё может реабилитировать тренерскую карьеру

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о бывшем главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Слуцкий еще может реабилитировать свою тренерскую карьеру. Он молодой специалист. Ему нужно все переосмыслить. Для этого необходимо время. Нужно выдохнуть, и все переосмыслить», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Последним местом работы 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год.

После 20 туров клуб из Татарстана занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков.