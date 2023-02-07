Агент сообщил, что Лунёв не хочет возвращаться в РПЛ

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Для Андрея в приоритете остаться в Европе. В Россию возвращаться пока не хотелось бы. Ставить крест на варианте с РПЛ нельзя, бывают разные ситуации, но варианты с Россией не в приоритете», — приводит слова Смирнова Sport24.

Агент отметил, что никто из РПЛ по поводу Лунёва на него не выходил, информация об интересе «Спартака» к вратарю является слухами.

В текущем сезоне 31-летний вратарь провел один матч в чемпионате Германии, в котором пропустил два мяча.