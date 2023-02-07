Гранат: Хотел бы видеть Смолова основным нападающим «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о том, кто должен быть основным нападающим «Динамо» в оставшейся части сезона.

«Во второй части сезона я бы предпочел увидеть в стартовом составе «Динамо» Фёдора Смолова. Во-первых, он мой друг, во-вторых, Фёдор один из опытных футболистов «Динамо» и лидер команды», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Константин Тюкавин является полноценным конкурентом Смолова, он регулярно появляется на поле. Выбор основного нападающего будет зависеть от соперников «Динамо», считает Гранат.

В текущем сезоне на счету Смолова 9 голов и 5 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах, а Тюкавин принял участие в 22 играх, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.