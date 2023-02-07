«Матч ТВ» отказался от YouTube – видео на этом сервисе канал больше не публикует. То же самое относится к другим представителям холдинга «Газпром Медиа».

Как сообщает телеграм-канал Baza, внутренний запрет на публикацию видео в YouTube действует внутри холдинга с начала февраля. Связано это с вероятной скорой блокировкой сервиса на территории России.

В настоящий момент смотреть видео «Матч ТВ» можно на RuTube.

По данным источника, во вторник в «Газпром Медиа» проходит совещание как раз на тему отказа холдинга от YouTube.