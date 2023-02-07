Форварду «Локомотива» Изидору может потребоваться операция

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рискует пропустить более двух месяцев из-за операции.

По информации издания «Спорт-Экспресс», медицинский штаб «железнодорожников» консультируются с немецкими врачами по поводу возможной операции для 22-летнего футболиста.

Источник сообщает, что француз может пропустить более двух месяцев из-за проблем со связками. В ближайшее время станет известно, необходимо ли проводить операцию Изидору.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.