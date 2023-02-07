Кокорин — это самое большое разочарование нашего футбола, считает Аленичев

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выказался о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин заканчивается как футболист. Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола», — приводит слова Аленичева Sport24.

Тренер считает, что если отбросить все внешние факторы, то Кокорин мог бы играть в лучших европейских чемпионатах на протяжении пяти-семи лет.

Напомним, 31-летний нападающий арендован «Арисом» у «Фиорентины» до лета 2023 года. В этом сезоне на счету Кокорина восемь забитых мячей и три голевых паса в 17 матчах чемпионата Кипра.