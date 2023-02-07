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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гаргаев: «Бердыев — великий тренер, большое событие, что такой специалист вернулся в РПЛ»

07 Февраля 2023 • 11:51 Комментировать

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в чемпионат России. Напомним, 70-летний специалист возглавил «Сочи».

«Бердыев — профессор, миллиметровщик. Для него нет мелочей — важно абсолютно все. Слушаешь его рассказы о футболе и сразу понимаешь, что это великий тренер. Большое событие, что такой специалист вернулся в Россию. Для РПЛ это очень престижно», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Помимо этого, агент отметил отличную форму, в которой находится Бердыев в свои годы, ему могут позавидовать многие сорокалетние мужчины.

«Сочи» принимает участие в товарищеском зимнем Кубке РПЛ. В первом туре подопечные Бердыева проиграли «Краснодару» (0:1), а во втором матче разгромили «Ростов» (3:0). В заключительном туре «Сочи» ожидает встреча с лидером турнира — «Спартаком» (10 февраля в 19:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Анзор Гаргаев
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