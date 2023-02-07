Йоканович рассказал, планирует ли «Динамо» усиливать состав зимой

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о том, будет ли столичный клуб подписывать новых игроков этой зимой.

«Возможны ли трансферы? Если никто из игроков не уйдет, то мы не планируем трансферов», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

«Бело-голубые» ушли на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 17 матчах «Динамо» смогло набрать 29 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть баллов.

Первый официальный матч в 2023 году подопечные Йокановича проведут в гостях против «Крыльев Советов». Эта встречи пройдет 23 февраля в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России.