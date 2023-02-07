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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зиньковский здорово бьёт в стиле Месси, а оборона – ахиллесова пята «Краснодара» эксклюзив

07 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Краснодара» от московского «Спартака» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 0:4.

- Мы же правда не знаем, под нагрузкой играет та или иная команда, не под нагрузкой. Сейчас не чемпионат, не соревновательный период. Поэтому делать больших выводов я бы не стал. Да, неприятно, что проиграли 0:4. И бросились в глаза грубые ошибки «Краснодара» в обороне, которые как раз привели к пропущенным мячам. Как по мне, так игра в обороне – это ахиллесова пята «Краснодара» много лет. Сколько времени я слежу за командой, всегда замечаю, что сзади у неё не всё гладко. Если в атаку они играют, бывает, действительно хорошо, то в обороне у них не получается. Почему, не могу дать ответ.

Для меня, если ты придерживаешься атакующей концепции, то должен и футболистов таких подобрать, которые впишутся в эту модель и будут эффективны в том числе при разрушении. Подразумевается, что когда ты играешь в атаку, у тебя больше вероятности пропустить в контратаке, поэтому защитники должны быть адаптированы к такой игре. Не должно быть такого, что передача поперёк, обрез – гол. Или что один проходит и обыгрывает у тебя четверых, которые как манекены или фишки. Что, друг на друга надеются, что ли? Так не должно быть.

Гол Зиньковского? Помнится, он ещё в ворота ЦСКА красиво забил, когда сместился с правого фланга и сильно пробил в дальний угол. Это как в стиле Месси, только Лео больше бьёт обводящим, не таким сильным. И сейчас Зиньковский здорово убрал мяч под левенькую, положил его в дальний угол. В этом просматривается его стиль, его изюминка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Антон Зиньковский Алексей Селин
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