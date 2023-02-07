Петржела считает, что Семак мог бы успешно работать в «Реале»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень нынешнего главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака.

«В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Семак без проблем мог бы работать в мадридском «Реале», ведь его тренерские качества позволяют ему быть на самом высоком уровне.

Напомним, 46-летний специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» идут на первом месте в РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.