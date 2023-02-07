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Защитник «Химок» Данилкин перейдёт в клуб Первой лиги

07 Февраля 2023 • 09:16 Комментировать
КАМАЗ
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Волга Ульяновск
05.03 19:00

Защитник «Химок» Егор Данилкин продолжит карьеру в ульяновской «Волге», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны близки к достижению соглашения. Ожидается, что в контракте 27-летнего футболиста может быть указан пункт, который позволит Данилкину расторгнуть соглашение с ульяновским клубом в случае его вылета из Первой лиги. Напомним, что после 20 туров «Волга» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Химок» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Данилкина в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Волга Ульяновск Егор Данилкин Трансферы футбола - зима 2023
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