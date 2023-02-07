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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин вышел на второе место в гонке бомбардиров на Кипре

07 Февраля 2023 • 05:49 Комментировать

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Арис» из Лимассола, отметился очередным голом в чемпионате Кипра. В матче 22-го тура против «Доксы» 31-летний форвард реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этому голу Александр поднялся на второе место в списке бомбардиров чемпионата. На счету россиянина восемь забитых мячей в нынешней кампании.

Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды летом прошлого года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона. Его полноценный контракт принадлежит итальянской «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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