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Пономарёв: «Спартак» многое потеряет с уходом Абаскаля» эксклюзив

06 Февраля 2023 • 23:52 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть «Спартак» летом.

«Абаскаль поставил «Спартаку» игру, причем интересную игру. Очень интересно смотрятся они в нашем чемпионате. Рискованно будет для клуба, если он уйдет. Новый тренер придет... новая метла по-новому метет. Другая система будет, философия игры. У каждого тренера свое видение игры. Отношение к игрокам будет другое. «Спартак» многое потеряет с уходом Абаскаля, на мой взгляд. Клуб должен постараться сохранить наставника.

Но до конца сезона он не уйдет. Контракт все-таки. Ну а когда закончится, то он уже, конечно, может покинуть команду. Спартаковцам будет очень обидно в таком случае», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Владимир Пономарёв
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