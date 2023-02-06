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Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»

06 Февраля 2023 • 21:54 Комментировать

Защитник московского «Торпедо» Андрей Евдокимов в скором времени может перейти в «Текстильщик». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, 23-летний футболист с большей долей вероятности станет игроком ивановского клуба, который ставит перед собой задачу по выходу в Первую лигу.

В текущем сезоне защитник принял участие в 13 матчах за «Торпедо-2», в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Евдокимова с «автозаводцами» рассчитано до лета 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Текстильщик Трансферы футбола - зима 2023 Андрей Евдокимов
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