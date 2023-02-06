Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался после ничейного результата в товарищеском матче с «Уралом» (1:1).

Официальный сайт «сине-бело-голубых» опубликовал слова Семака, который заявил, что игра была неплохая первые 30-40 минут, но во втором тайме скорости заметно упали, и пошла равная игра на встречных курсах. Тренер отметил, что знает, над чем нужно работать и что улучшать. С «Уралом» практически все сыграли по 90 минут, это хорошо для нас, добавил Семак.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. Напомним, возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начала марта.