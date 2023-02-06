Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»

Футболисты «Пари НН» Альберт Шарипов, Илья Берковский и Илья Жигулёв могут перебраться в «СКА-Хабаровск».

По сведениям Metaratings, нижегородский клуб не против расстаться с кем-то из этих игроков, но не со всеми тремя.

Напомним, Жигулёв перешел в «Пари НН» в сентябре прошлого года, а Шарипов выступает за нижегородский клуб с 2020 года. Стоит отметить, что права на Берковского принадлежат «Локомотиву».

После 20 туров «СКА-Хабаровск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 33 набранных очка, а «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 баллов за 17 матчей.