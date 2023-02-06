Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»

06 Февраля 2023 • 20:35 Комментировать

Футболисты «Пари НН» Альберт Шарипов, Илья Берковский и Илья Жигулёв могут перебраться в «СКА-Хабаровск».

По сведениям Metaratings, нижегородский клуб не против расстаться с кем-то из этих игроков, но не со всеми тремя.

Напомним, Жигулёв перешел в «Пари НН» в сентябре прошлого года, а Шарипов выступает за нижегородский клуб с 2020 года. Стоит отметить, что права на Берковского принадлежат «Локомотиву».

После 20 туров «СКА-Хабаровск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 33 набранных очка, а «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 баллов за 17 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Альберт Шарипов СКА-Хабаровск Илья Жигулёв Илья Берковский Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
22:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей
21:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
20:59 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Дзюбе в «Торпедо» не надо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Заика поделился мнением о работе под руководством Бердыева
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда Сантос возобновит тренировки с командой
20:35 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Торпедо» не найдёт форварда лучше Дзюбы»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»
20:34 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о состоянии Мантуана
Все новости
Рекомендуем