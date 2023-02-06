​Семак ответил на вопрос о состоянии Мантуана

В понедельник «Зенит» провёл в ОАЭ сразу два товарищеских матча – против «Урала» (ничья 1:1) и против «Джохора» (победа 3:0). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу состояния полузащитника Густаво Мантуана, которому долго оказывали медицинскую помощь в первой игре.

«Всё ли в порядке с Мантуаном? Да. На данный момент нет ничего серьёзного. Момент был, конечно, неприятный, но серьёзных травм ни у кого нет», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Отметим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона. Питерцы опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на шесть очков.