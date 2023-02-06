Аленичев объяснил, когда клубы РПЛ смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о доминировании «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если зенитовские бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь», — приводит слова Аленичева Sport24.

Специалист добавил, что пока в «Зените» находятся такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долго не будет шансов на золотые медали в РПЛ.

После 17 туров «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. Ближайшим преследователем является «Спартак», у которого в копилке 36 баллов.