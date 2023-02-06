Агент рассказал, останутся ли Малком и Клаудиньо в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо, высказался о возможном уходе футболистов из клуба.

«Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», — приводит слова Гарсии Sport24.

Ранее сообщалось, что Малком мог пополнить состав «ПСЖ», а Клаудиньо находился в шорт-листе нескольких европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Малкома 15 забитых мячей и семь голевых передач в 23 матчах во всех турнирах, а 26-летний Клаудиньо отметился тремя голами и сделал восемь ассистов в 19 играх за «Зенит».